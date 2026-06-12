Москва12 июн Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале на платформе MAX.

Родина у нас одна — Россия! Сегодня праздник — День России. Мы гордимся нашей страной, ее тысячелетней историей и богатой культурой, подвигами и успехами написал он

Володин добавил, что на протяжении всего пути становления и развития Россия переживала много непростых периодов, но люди лишь объединялись перед лицом трудностей. И сейчас похожий момент.

Сегодня против России введено более 31 500 санкций. Как и прежде, есть те, кто хочет остановить развитие нашей страны. Не получится! Вместе победим! С праздником! отметил парламентарий

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын телеграммой поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.