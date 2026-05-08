Москва8 мая Вести.Страны, принимающие участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, не могут предъявить никаких достойных исторических фактов, им стыдно. Так военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков объяснил отношение этих государств к 9 мая.

В других странах нечего показать, нечего предъявить в истории. Ну кто? Румыния, Хорватия, Венгрия, Германия? Что они предъявят? Как их били в Сталинграде, как освобождали потом города для этой Европы, для тех же французов, австрийцев. Тех же немцев освобождали от фашизма. Как сказал Жуков: "Они нам никогда не простят то, что мы их освободили". Поэтому им нечего предъявить, им стыдно заявил Сладков

Это заявление военкор сделал после возложения цветов к мемориалу Монумент Победы на Поклонной горе. Сладков объяснил свое участие в церемонии данью памяти своим предкам и подчеркнул, что отношение россиян к празднику – "это подтверждение нашей генетики и нашей истории".

Я здесь, потому что у меня деды воевали. Я здесь, потому что у нас сейчас война идет… Мы на колени не встаем и сейчас не встаем. Поэтому мы вот спокойны, у нас все есть: Поклонная гора есть, у нас есть Могила Неизвестного Солдата, мы здесь свободны сказал Сладков

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный заявил, что российские военные в зоне специальной военной операции идут буквально по отпечаткам сапогов своих дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.