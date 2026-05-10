Евстафьев: почти не осталось стран, сохраняющих нейтралитет по событиям ВОВ

Москва10 мая Вести.9 мая 2026 года показало, что в мире практически не осталось государств, которые бы проявляли нейтралитет по отношению к событиям Великой Отечественной войны. Об этом политолог Дмитрий Евстафьев заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, ранее по отношению ко Дню Победы действовал институт нейтралитета, в том числе и на постсоветском пространстве.

А вот 9 мая 2026 года нейтралов-то практически не осталось. Это очень важная черта сегодняшнего мира. Мир начинает очень быстро поляризироваться. … Ты с кем? Ты с теми, кто хочет нормального развития человечества через переговоры, через экономическое взаимодействие … или ты хочешь попытаться отмотать историю назад … переиграть весь XX век? Вот, собственно, то, что мы увидели объяснил свою точку зрения Евстафьев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия не в обиде на тех, кто не приехал в Москву 9 мая, так как официальных приглашений направлено не было.