Экс-нардеп Олейник: для Зеленского 9 Мая не является праздником Олейник: на 9 Мая ждем перемирия, которое позволит достойно отметить День Победы

Москва1 мая Вести.День Победы 9 мая не является для киевского режима значимым. Однако в России рассчитывают на то, что перемирие в этот день позволит достойно отметить этот праздник. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Мы все в преддверии этого большого праздника, Дня Победы 9 мая. Прекрасный разговор состоялся у президента РФ Владимира Путина с [президентом США] Дональдом Трампом. Говорили обо всем, но одно из главных — достигли соглашения, что День Победы — это общий праздник, праздник над нацизмом. Для нас с вами, для Владимира Путина и Дональда Трампа это праздник, а для [главы киевского режима Владимира] Зеленского это не праздник. Поэтому он такой раздраженный отметил он

Олейник выразил надежду, что перемирие на 9 мая позволит гражданам достойно отметить День Победы.

Конечно, мы ожидаем такого перемирия, которое позволит нам отметить этот праздник достойно. Это очень важно, на мой взгляд сказал он

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести" рассказал о сроках перемирия на 9 Мая.