В Совфеде заметили опаску среди молодежи ЕС в изучении истории Второй мировой Косачев: молодежь Европы опасается изучать историю Второй мировой войны

Москва21 июн Вести.Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев выразил мнение, что молодые поколения европейских стран подходят к истории Второй мировой войны с заметной опаской.

В рамках торжественной церемонии отправления "Поезда Памяти" он заявил, что молодых европейцев беспокоит риск обнаружения связей своих предков со сражением на стороне нацистской Германии, передает ТАСС.

Сенатор рассказал, что в ходе многочисленных встреч со своими европейскими, в том числе западноевропейскими, коллегами-политиками, он заметил чрезвычайную осторожность среди их сверстников при обращении к событиям Второй мировой.

Сенатор пояснил, что эта осторожность часто мотивирована обоснованным опасением выявить в историческом прошлом факты, которые могут вызывать лишь стыд. Он указал, что это связано с тем, что их деды и прадеды могли оказаться "по другую сторону добра и зла", назвав это "их историей".

Косачев подчеркнул, что российское общество, в отличие от европейского, может гордиться своей историей, так как наши предки заняли "правильную сторону истории", находясь "по эту сторону добра и зла".

Ранее российский дипломат, востоковед, доктор экономических наук Георгий Толорая заявил, что в Европе не знают о роли советских солдат во Второй мировой войне.