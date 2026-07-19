Москва19 июл Вести.Забвение истории Второй мировой войны ведет к возвращению фашизма в Европе. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

По его словам, мемориалы и памятники на местах концлагерей перестают выполнять свою роль вечного напоминания о трагедии, а прислужники нацизма в это время начинают представляться нормальными ребятами.

Дегуманизация – это главное преступление нацизма как идеологии и как практики, геноцидной практики в отношении Советского Союза. Именно эта идеология была осуждена Нюрнбергским трибуналом. Сегодня в рамках организации второго пришествия фашизма в Европе постепенно снижается, умаляется значимость истории Второй мировой войны. Речь же идет не только о том, что они перевирают историю войны, искажают ее. Главный прием, который применяется сейчас в Европе – это просто замалчивание, забвение. Они не хотят говорить, не хотят вспоминать, они хотят, чтобы у них мемориалы и памятники, которые сделаны на местах концлагерей, допустим, чтобы они не играли той роли, которую им вменяли создатели этих мемориалов, как вечного напоминания о том, что это не должно повториться. Сейчас в рамках вот этого забвения создаются условия, при которых прислужники нацизма в разных странах, те, кто вообще воевал за Гитлера, оказываются нормальными ребятами … эта широкая программа ведет именно к реабилитации фашизма как глобального явления, глобального феномена в жизни человечества. С этим мы и боремся сегодня отметил Никифоров

Историк также раскрыл связь между аргументом нацистов и Женевской конвенцией 1929 года. По словам историка, Германия, как подписавшая конвенцию страна, обязана была соблюдать ее положения, чего не было выполнено.