Москва19 июл Вести.Уничтожение советских военнопленных в годы Второй мировой войны является одним из самых ужасающих и беспрецедентных преступлений в мировой истории. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

По его словам, согласно немецким источникам, примерно 60% советских военнопленных были заморены голодом, расстреляны или погибли в результате пыток и издевательств.

Уничтожение советских военнопленных в годы Второй Мировой войны – это не просто величайшее преступление гитлеровской Германии. Это одно из ужасающих, беспрецедентных преступлений вообще в мировой истории. По немецким данным, в их плену оказались или были захвачены в плен, оказались не менее 5 миллионов, а по верхним оценкам самих немецких историков – больше 5 миллионов советских людей. Примерно 60% из них были убиты, заморены голодом, расстреляны, умерли в результате пыток и издевательств. Это огромная трагедия, которая коснулась, не просто этих же людей, а и миллионов семей тех, кто таким образом потерял своих близких. Это преступление было осуждено Нюрнбергским трибуналом как военное преступление. Но сегодня мы относимся к нему как к преступлению, которое вписано в общую политику гитлеровской Германии по геноциду народов Советского Союза. Не вызывает сомнений, что уничтожение советских военнопленных было частью политики геноцида отметил Никифиров

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