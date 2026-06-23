Историк Чубарьян объяснил отрицание в Европе роли СССР во Второй мировой Чубарьян объяснил отрицание рядом стран Европы роли СССР во Второй мировой

Москва23 июн Вести.Отрицание ведущей роли Советского Союза во Второй мировой войне в Европе – не следствие антироссийского настроения, а неграмотность жителей региона. Такое мнение ИС "Вести" выразил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Он обратил внимание на то, что в некоторых странах стремятся дать свое понимание Второй мировой войны и концепцию этих событий.

Главные у нас возражения идут по поводу того, что отрицается вообще роль Советского Союза ведущая. Я думаю, это следствие не того, что… антироссийские настроения. Нет, это незнание просто сказал Чубарьян

Академик привел в пример опрос во Франции, во время которого у местных жителей поинтересовались, почему станция метро в Париже названа "Сталинград". По словам Чубарьяна, большинство людей не могли ответить на этот вопрос.

Это издержки нынешней политизации истории и противостояния… Если отрицается роль наша, не было бы такого сильного по этому поводу наслоения. Я уверен, что все понимают нашу роль, которая была, и это типичный такой спекулятивный политический момент добавил он

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