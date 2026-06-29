Москва29 июн Вести.Западные историки сопротивляются европейскому нарративу о СССР, который определенные силы в Европе стараются продвигать. Об этом заявил ИС "Вести" заслуженный профессор истории Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

Комментируя фразу ведущего о том, что переосмысленная версия Второй мировой войны, согласно которой СССР не жертва и освободитель, а преступник и поработитель, быстро становится в Европе доминирующей, он пояснил, что такой подход встречает сопротивление у западных историков и они борются с ним, как могут.

Это как раз тот нарратив, который определенные силы в Европе стараются продвигать. Такой подход встречает сопротивление. Сопротивляется ему не только сама Россия. С ним борются такие люди, как я, западные историки, которые оспаривают подобную интерпретацию. В конечном счете, это очень неумно придумано, потому что все опирается на очень слабую доказательную базу. Такие утверждения на самом деле легко опровергнуть. Они вопиюще не соответствуют действительности. В общем, я бы не очень тревожился по этому поводу, хотя политические усилия будут нарастать. Тут сомнений нет отметил Робертс

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о важности диалога и провале ложных нарративов.