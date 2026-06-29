Москва29 июн Вести.В Европе кардинально сменился подход к историческому прошлому за последние 20 лет – от космополитического к антагонистскому. Об этом заявил ИС "Вести" профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер.

По его словам, вместо диалога преобладает борьба, понимание того, что прошлое – это пространство, за которое борются и в котором у каждого своя правда.

Если мы посмотрим на конец XX, начало XXI века, то преобладает в Европе, по крайней мере, представление о том, что в разговорах о прошлом бывшие противники находят какую-то общую позицию и примиряются. Консенсус по поводу конфликтного прошлого становится основой для примирения. Это то, что называлось космополитическим подходом к прошлому. Этот подход еще предполагал то, что называется критическим патриотизмом, то, что каждая нация должна больше внимания уделить собственным историческим грехам и так далее. Важную роль во всем этом играла память о Холокосте. Однако последние лет 20 преобладает иной подход, его можно назвать антагонистическим, когда вместо диалога преобладает борьба, понимание того, что прошлое – это пространство, за которое борются. Это пространство, в котором у каждого своя правда, и она должна быть утверждена и внутри страны. Поэтому страны принимают различные законы, которые криминализуют неправильные, возьмем это слово в кавычках, интерпретации прошлого рассказал Миллер

Профессор отметил, что вместо идеи критического патриотизма начинает преобладать представление о том, что признание собственных грехов дает оружие противникам для формирования позиции морального превосходства. В результате чего, сегодня пространство для диалога отсутствует.

Он также заметил, что новый антагонистический подход к прошлому используется как внутри стран, так и в двусторонних отношениях, где президент Польши Кароль Навроцкий зарабатывает очки, усложняя жизнь премьер-министру Польши Дональду Туску.