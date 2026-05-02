Москва2 мая Вести.Европа на протяжении веков запугивает собственное население угрозами с Востока. Именно "коварная и кровожадная" Россия - излюбленный инструмент поддержки идеи европейского единства, заявил ИС "Вести" профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер.

По его словам, к такой тактике европейцы начали прибегать, еще когда существовало Московское царство, с годами менялись лишь образы этой "угрозы".

Регулярно Россия в виде угрозы используется как инструмент поддержки идеи европейского единства. Это регулярная вещь. При этом, мне кажется, с первой половины XIX века образ России как медведя, такого огромного и очень кровожадного, дополняется еще образом спрута или осьминога. То есть она еще и коварная, она еще имеет своих агентов во всех чувствительных точках Европы, и поэтому у нее есть мастер-план по захвату Европы. Его придумали за Петра: да, было знаменитое фейковое "Завещание Петра Великого" с планом захвата Европы. Это новый мотив XIX века, но он опять же все время присутствует. И в нашу эпоху гибридных войн это очень богатая тема указал Миллер

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что основным вызовом для Европы является не Россия, а неспособность конкурировать с Глобальным Югом.