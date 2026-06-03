Москва3 июн Вести.Европейские элиты используют противостояние с Россией как средство консолидации общества - через образ общего врага. Им выгоден затяжной конфликт, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. Академика Г. А. Арбатова Артур Демчук.

Он отметил, что такого подхода на Западе придерживаются столетиями.

На самом деле европейским элитам нужна война. И они настраивают все общество на долгую, перманентную, постоянную, непрерывную войну с Россией. Потому что ничто не объединяет так вокруг элиты, как общий враг. Для этого нужно показать, что есть общий враг, вытащить русофобию, а русофобия была уже на протяжении, наверное, последних лет 500 заявил Демчук

Он указал, что об этой тенденции говорил еще русский философ, писатель и публицист Иван Ильин в XX веке.

И вот я вспоминаю [у] Ивана Ильина: европейцам нужна дурная Россия, нужна варварская Россия. И нужно ее расчленить, не должно быть такого большого государства. Против нее нужно создавать коалиции, ее нужно сдерживать. Нужно провоцировать внутри нее революцию. Нужно изображать как экономически неэффективную: такие ресурсы колоссальные, запасы Арктики, Сибири, и все это используется неэффективно. Это нужно поставить под контроль, если не мирового правительства, то, по крайней мере, тех стран, которые знают, как эти ресурсы использовать. Война Запада с Россией – это война за российские ресурсы подчеркнул Демчук

По его мнению, исправить ситуацию Россия может, усилившись в технологическом плане и нанеся Западу стратегическое поражение.

И нужно всячески вести к тому, чтобы как можно быстрее в Европе сменились правящие элиты считает Демчук

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что рассуждения европейских чиновников о "слабой" России несерьезны.