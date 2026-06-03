Демчук: задача ЕС - укрепить в сознании украинцев на долгие годы ненависть к РФ Страны Евросоюза заинтересованы, чтобы Украина страдала как можно больше

Москва3 июн Вести.Европейские государства стремятся к тому, чтобы Украина пережила как можно более тяжелые испытания. Цель такого подхода – закрепить в сознании украинцев глубокую и продолжительную враждебность к России. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г.А. Арбатова Артур Демчук.

Европейским странам нужно, чтобы как можно больше пострадала Украина, чтобы в сознании украинцев на долгие годы сохранить ненависть к России. Даже если конфликт закончится, все равно все эти семьи, где кто-то пострадал, будут, естественно, относиться негативно к России. То есть Россия все равно будет восприниматься как негативная страна, как некий враг, как человек или страна, которая нанесла обиды, какие-то ущербы и так далее сказал Демчук

Именно поэтому, по его мнению, Стамбульские соглашения были сорваны.

Почему помешали в свое время заключить Стамбульские соглашения, хотя там были слова о гарантии безопасности Украины, так назывался договор, в том числе о гарантии безопасности? Помешали.Трампу не дают урегулировать этот конфликт. Всячески срывают. Потому что на самом деле европейским элитам нужна война считает Демчук

Европейские страны не могут выступать посредниками в переговорах по украинскому урегулированию, поскольку являются одной из сторон конфликта. Об этом ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.