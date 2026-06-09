Москва9 июн Вести.Европа продолжает поддерживать настрой Украины на противостояние в Россией геополитическим призом в виде принятия в состав Евросоюза. При этом вопрос об участии Киева в НАТО больше не поднимается. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

По его словам, европейцев выстраивают свои планы и стратегию именно с этой позиции.

На сегодняшний день у европейцев есть планы по включению, так или иначе, в ближайшем будущем, как большой геополитический приз, Украины в ЕС. И они об этом сейчас говорят. Они будут продавать сейчас украинцам не НАТО, они будут продавать Евросоюз в какой-то перспективе. И они выстраивают стратегию, выстраивают логику. Это важно, на мой взгляд сообщил он

Также он отметил, что позиция ЕС по отношению к России не изменилась. Европейские политические элиты все также нацелены на уничтожение РФ, поэтому о жалости по отношению к ним не может быть и речи.

Это другое, что те люди, которые сейчас управляют Европой, те люди, которые сейчас, в принципе, призывают, собственно, к тому, чтобы уничтожить Россию, это, собственно, задача, которая у них стоит, и они ее с повестки не снимали добавил эксперт

Ранее сообщалось, что Россия не примет условия урегулирования кризиса на Украине, согласованные в рамках переговоров между европейскими лидерами с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В согласованном Брюсселем и Киевом документе предлагается прекратить боевые действия по текущей линии соприкосновения в качестве стартовой позиции для переговоров. А также в нем содержится условие о возможном размещении иностранных военных подразделений на территории Украины, что станет категорически неприемлемым для России.