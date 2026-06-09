Украинские СМИ: РФ не пойдет на согласованные Зеленским с лидерами ЕС условия

На Украине предсказали реакцию РФ на итоги встречи Зеленского с лидерами ЕС Украинские СМИ: РФ не пойдет на согласованные Зеленским с лидерами ЕС условия

Москва9 июн Вести.Россия не примет условия урегулирования кризиса на Украине, согласованные в рамках переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером с одной стороны и главой киевского режима Владимиром Зеленским — с другой.

Об этом написало украинское издание "Страна".

Условия, согласованные на встрече… в Лондоне, продолжают историю на тему "как предложить России прекратить войну по линии фронта, чтоб она точно от этого отказалась". Ранее тема эта была выдержана в письме Зеленского к (президенту России Владимиру – прим. ред.) Путину. Теперь – в лондонском заявлении, которое, вполне вероятно, будет продвигаться как "рамка" для переговоров европейцев с Москвой приводит фрагмент публикации агентство "Прайм"

В согласованном Брюсселем и Киевом документе, с одной стороны, предлагается прекратить боевые действия по текущей линии соприкосновения в качестве стартовой позиции для переговоров. С другой стороны, в нем содержится условие о возможном размещении иностранных военных подразделений на территории Украины, что категорически неприемлемо для России.

7 июня в Лондоне, в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит прошла встреча Макрона, Мерца, Стармера и Зеленского. В итоговом коммюнике говорится, что Британия, Германия и Франция планируют наладить совместное производство дальнобойного вооружения и систем противовоздушной обороны в интересах украинской армии.

Участники встречи также обсудили укрепление долгосрочной промышленной кооперации с Украиной для повышения обороноспособности Европы.

Кроме того, лидеры ЕС поддержали идею провести прямые переговоры между переговорными группами Киева и Москвы при активном участии американских и европейских представителей.

В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страны ЕС не обращались к Москве с предложением начать какие-либо переговоры.