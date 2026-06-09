TEC: встреча с Зеленским лишь усилит обвинения в адрес лидеров ЕС TEC: встреча лидеров ЕС с Зеленским усугубила их положение

Москва9 июн Вести.Лидеры ряда государств Евросоюза (ЕС) столкнулись с растущим недовольством внутри своих стран на фоне встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским, пишет The European Conservative.

Встреча с главой киевского режима только усилит обвинения в адрес лидеров Великобритании, Франции и Германии в том, что на фоне внутренних проблем они "ищут убежище" во внешней политике, отмечает издание.

Время проведения саммита в Лондоне, вероятно, усилит обвинения в том, что ведущие политики Европы ищут убежище во внешней политике, пока проблемы внутри стран продолжают нарастать говорится в статье

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц встретились с Зеленским "на фоне растущего давления" в своих странах в связи с экономической ситуацией и социальными проблемам, отмечает TEC.

7 июня премьер Великобритании, президент Франции и канцлер ФРГ провели переговоры с главой киевского режима на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам встречи лидеры "евротройки" поддержали предложение о прямом диалоге Украины и России при активном участии США и Европы.