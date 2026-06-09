Москва9 июн Вести.Встреча лидеров "евротройки" (Е3) - Великобритании, Германии, Франции - в Лондоне похожа на игру в наперстки, доказывающую, что международного права не существует. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, три самых непопулярных лидера Европы - премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - приняли главу киевского режима Владимира Зеленского, создав тем самым очередной размытый формат на фоне Евросоюза, НАТО и других структур, где невозможно понять, кто есть кто.

Три самых непопулярных лидера Европы политических, так сказать, приняли еще, значит, главу киевского режима, и вот они, так сказать, формат Е3 назвали. Это такая постоянная игра в наперстки поверх европейской территории… Дипломатия – это не международное право… Во-первых, его никогда не было… Оно могло бы быть, но не состоялось, совсем не в том виде, в каком мы его сейчас показываем, о том, что это должно быть равное, неделимое. Устав ООН предполагал выделенные права для одних и всем остальным, как народу, а дальше как решат те, у которых больше прав. Но это не состоялось, поэтому международного права не было никогда. Но какое-то время на него, по крайней мере, можно было ссылаться, как на некую букву, на некую закорючку. В этом смысле дипломатия существовала до появления вот этой ООН концепции международного права. Вообще-то все всегда понимали, что тогда в этом случае дипломатия – это есть возможность реалистично смотреть на национальные интересы. Как сейчас западные наши не партнеры, говорят, красные линии противника, партнера другого государства пояснил Дробницкий

Политолог отметил, что лидеры "евротройки" не признают никаких интересов за Россией, что делает дипломатию невозможной. Он также прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза (ЕС) заявила о включении в новый пакет санкций против России более 80 новых позици.

Исходя из того, что там прозвучало, это полный набор того, что говорила, кстати, Кая Каллас. Серьезнее относитесь к этой девушке. Ничего из того, что она говорит, потом не опровергается. Смотрите, это значит, Россия должна сократить численность своих войск, убрать их, соответственно, как они говорят, из Грузии и Молдавии, то есть из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, заплатить компенсацию за разрушение на Украину и так далее, тому подобное указал Дробницкий

По словам политолога, сказанное "евротройкой" совпадает с последними европейскими нарративами о том, что Россия не должна быть великой державой.

Так вот, то, что сказала эта Е3, вполне себе совпадает по всем, так сказать, европейским таким нарративам... С их нарративом последнего времени по поводу того, что должна сделать Россия, должна перестать существовать как великая держава. Насчет перестать вообще существовать, я думаю, они не замахиваются, потому что не очень себе представляют, как все это дело переварить. Но то, что Россия должна перестать быть великой державой, и вообще, эти требования только так и можно было сформулировать. То есть дипломатия возможна тогда, когда есть о чем говорить, здесь не о чем говорить отметил Дробницкий

Эксперт добавил, что европейский мейнстрим рассчитан примерно на полгода, так как европейцы поняли, что сейчас их машина работает как часы.

Они поняли, что у них не очень получилось разогнать нарратив по поводу того, что на поле боя сменился вектор, что сменился прилив отливом, вот это все не удалось. Сейчас у них это видно просто. Работает все как часы, машина работает. Вот это появляется во всех средствах массовой информации и во всех наших соцсетях. Тут же моментально по поводу того, понятно, они сейчас переключились, конечно, на то, как оценивать, какими словами описывать вот эти глубокие удары по российской инфраструктуре вот этими самыми беспилотниками. Проект вполне себе европейский, когда европейцы поняли, что пока поддержки США не будет, надо делать что-то самим подчеркнул Дробницкий

Ранее сообщалось, что главы "евротройки" выступили за участие Европы и США в диалоге с РФ по Украине. Речь идет о немедленном прекращении всех боевых действий и начале переговорного процесса на основе текущей линии боевого соприкосновения.