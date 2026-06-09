Москва9 июн Вести.Европейские лидеры находятся в иллюзии собственной пропаганды и не воспринимают всерьез то, что может быть "жарко" в их столицах. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Комментируя ситуацию вокруг европейской политики, эксперт применил психологический термин "фрейминг" – когда информация выходит за рамки общепринятого восприятия, человек ее просто не видит и она становится фоном. По его мнению, именно так и происходит с европейскими лидерами – они проводят учения, выставляют ультиматумы России, встречаясь с главой киевского режима Владимиром Зеленским и к тому же демонстрируют полную оторванность от реальности.

Мне кажется, что европейские лидеры не воспринимают серьезно, что может быть очень жарко в их столицах. Хотя они проводят свои учения, называя их "Стойкий полдень", практически притягивая эту информацию. Ведь те события, которые группа, так называемая Е3 (лидеры "евротройки" – прим.ред.), встречаясь с Зеленским и выставляя ультиматум к нам, говорит о том, что они находятся в иллюзии. Стубб, который в дополнение к ним говорит: слушайте, а с русскими именно сейчас самое оптимальное время для общения, потому что они слабые, потому что завтра они будут сильные и не захотят с нами встречаться. Они находятся в иллюзии собственной пропаганды, что они нас побеждают, но мы можем сказать: ладно, можно их вообще не слушать, говорят и говорят. Но события, которые происходят у них в виде учений, наращивание сил мы не можем игнорировать. Они сейчас начали новые серьезные учения, называются "Флаг "Рамштайна", в которых, внимание, они смотрят, каким образом будут воевать на первом начале рассказал Клинцевич

Он также отметил попытки украинской стороны запустить очередную провокацию в отношении России ударом по Чернобыльской АЭС. По словам эксперта, Киев продолжает добиваться коллективного давления на РФ.

Мы видим, что Зеленский эскалирует эту историю. Причем мы только сегодня говорили, это нанесение ударов по логистике, нанесение ударов по социальным объектам. Самостоятельное, свое нанесение удара по Чернобыльской атомной электростанции, причем миру они подают, что якобы русские, хотя удар был со стороны Киева, с южной стороны, наносился по хранилищу отработанного ядерного топлива, а это открытая площадка, где куча блоков стоит. В итоге нанесли удар по административному зданию, видно, что били дроном в угол здания, в котором никогда никого нет, потому что там находится миссия МАГАТЭ. Раскручивание, что русских нужно, условно говоря, давить всем миром пояснил Клинцевич

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий назвал встречу лидеров "евротройки" похожей на игру в наперстки, которая доказывает, что международного права не существует. Политолог также отметил, что лидеры "евротройки" не признают никаких интересов за Россией, что делает дипломатию невозможной.