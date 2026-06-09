"Просто нелепо": в ЕС посмеялись над договоренностями Зеленского с лидерами ЕС Журналист Христофору назвал нелепыми итоги встречи Зеленского с лидерами ЕС

Москва9 июн Вести.Результаты консультаций главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции можно расценивать не иначе, как абсурдные.

Такого мнения придерживается кипрский журналист Алекс Христофору.

Все, что мы увидели — это лишь фото у особняка на Даунинг-стрит (здание резиденции премьер-министра Великобритании – прим. ред.). Неужели они собрались только для того, чтобы объявить о перемирии, заморозке конфликта и блокировке российских активов? Это и есть результат серьезных обсуждений по Украине? отметил комментатор в эфире своего блога на видеохостинге YouTube

Журналист подчеркнул, что предложенные условия урегулирования неприемлемы для России.

Это просто нелепо. Они действительно водят всех за нос. Они издеваются над своими гражданами — французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, время на поездки, а в итоге предлагают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта. При этом они еще и тратят время России добавил Христофору

7 июня на Даунинг-стрит прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Владимиром Зеленским.

В итоговом коммюнике говорится, что Париж, Берлин и Лондон планируют наладить совместное производство дальнобойного вооружения и систем противовоздушной обороны в интересах украинской армии.

Участники встречи также обсудили укрепление долгосрочной промышленной кооперации с Украиной для повышения обороноспособности Европы.

Кроме того, лидеры стран Европы поддержали идею провести прямые переговоры между переговорными группами Киева и Москвы при активном участии американских и европейских представителей.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз не обращался к России с предложением начать какие-либо переговоры.