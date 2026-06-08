Москва8 июн Вести.Французский экономист Филипп Эрлен раскритиковал публикацию президента Эммануэля Макрона, посвященную встрече европейских лидеров с Владимиром Зеленским. Эксперт обвинил главу Франции в неискренности и стремлении удержать власть любой ценой.

Поводом для критики стал снимок, который Макрон разместил в соцсети X. На кадре запечатлены сам французский лидер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский. Свой пост Макрон сопроводил подписью: "Объединились ради Украины".

Объединились для войны против России, чтобы остаться у власти, в то время как наши народы ненавидят нас написал Эрлен в ответ на публикацию Макрона

Комментарий экономиста быстро разошелся в сети и вызвал широкий резонанс.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии выступили с совместным заявлением о необходимости активного участия европейских стран и США в потенциальных переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Политики настаивают, что Европа должна играть ключевую роль в любом мирном процессе.

В МИД РФ отметили, что заявления европейских политиков о переговорах с Россией непоследовательны, так как они то говорят о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой, то о давлении на Россию для оказания помощи Украине и войне до победного конца.