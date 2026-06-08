Москва8 июн Вести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца после встречи с главой киевского режима Зеленским.

Трое самых непопулярных "лидеров" Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит "защита демократии" в умирающей Европе написал Боуз на своей странице

Боуз отреагировал на фотографию, на которой Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стоят рядом с Зеленским. В подписи к фото Мерц написал: "Объединились ради Украины".