Москва14 апр Вести.Правящая коалиция Германии прославилась в последнее время только ссорами и публичным выяснением отношений. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Бундестага XX созыва от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Он прокомментировал визит Зеленского в Берлин и подчеркнул, что руководство Германии сделало ряд щедрых жестов в адрес украинского руководства, но многие в "виде обещаний".

Потому что, как сейчас здесь в Германии говорят, мы не можем какие-то раскрывать конкретные детали всех договоренностей, якобы чтобы Кремль не получил эту информацию из СМИ. Ну, а по сути, опять-таки в СМИ говорят о том, что это делается для того, чтобы не пугать собственных избирателей. Потому что рейтинги правящей коалиции буквально сейчас достигли антирекордов. Вся коалиция прославилась в последнее время только ссорами, спорами, публичным выяснением отношений. На выходных пытались найти решение или придумать какие-то реформы для того, чтобы вывести экономику из тупика, но так ничего толком не придумали рассказал политик

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что Зеленский на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем привлек внимание журналистов своими кроссовками на платформе.