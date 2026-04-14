Зеленский надел кроссовки на встречу с Мерцем Зеленский в кроссовках на платформе встретился с Мерцем

Москва14 апр Вести.Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем привлек внимание журналистов своими кроссовками на платформе.

В частности, видео с Зеленским в кроссовках выложил в своем Telegram-канале украинский журналист Анатолий Шарий.

Согласно видео, Зеленский надел на встречу с Мерцем темные кроссовки большого размера с высокой платформой.

Вопрос внешнего вида Зеленского на официальных встречах регулярно привлекает внимание СМИ и политиков. Так, в январе Зеленский пришел без галстука на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, хотя в феврале 2025 года американский лидер отчитывал его за появление на встрече в свитере.