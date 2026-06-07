На Западе предположили, чем закончится визит Зеленского в Британию Мема: результатом визита Зеленского в Лондон станут поставки вооружений в Киев

Москва7 июн Вести.Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондон говорит о желании Европы продолжать снабжать Киев оружием. Об этом пишет финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

По словам политика, крайне необходимо найти дипломатические пути мирного урегулирования, однако Европа не хочет этого и рискует нарваться на ответ со стороны Москвы, если будет и дальше проводить свою агрессивную политику.

Поскольку Зеленский сегодня посещает Лондон, я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на Россию следует из его публикации

Встреча главы киевского режима с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пройдет 7 июня. В ходе нее планируется обсудить возможность переговоров с Россией.