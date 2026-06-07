Москва7 июнВести.Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондон говорит о желании Европы продолжать снабжать Киев оружием. Об этом пишет финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
По словам политика, крайне необходимо найти дипломатические пути мирного урегулирования, однако Европа не хочет этого и рискует нарваться на ответ со стороны Москвы, если будет и дальше проводить свою агрессивную политику.
Поскольку Зеленский сегодня посещает Лондон, я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на Россиюследует из его публикации
Встреча главы киевского режима с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пройдет 7 июня. В ходе нее планируется обсудить возможность переговоров с Россией.