МИД РФ: ЕС хочет участвовать в переговорах в составе делегации Запада и Украины

Европа хочет участвовать в переговорах по Украине против России МИД РФ: ЕС хочет участвовать в переговорах в составе делегации Запада и Украины

Москва11 июн Вести.Европейские страны хотят участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюз никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между РФ и Украиной, поскольку поддерживает Киев.

Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России указано в заявлении МИД России

Ранее Каллас заявила, что Европе следует набраться "стратегического терпения" и "подтолкнуть" РФ к переговорам посредством санкционного давления.