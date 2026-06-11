Москва11 июнВести.Европейские страны хотят участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюз никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между РФ и Украиной, поскольку поддерживает Киев.
Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против Россииуказано в заявлении МИД России
Ранее Каллас заявила, что Европе следует набраться "стратегического терпения" и "подтолкнуть" РФ к переговорам посредством санкционного давления.