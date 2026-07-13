Москва13 июл Вести.Европа оказалась в ловушке собственных решений - местные элиты всеми силами пытаются оттянуть момент завершения украинского конфликта, ведь мир — это время подводить итоги, а отчитываться им придется перед жителями своих стран за многое. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г.А. Арбатова Артур Демчук.

Он считает, что европейские политики сейчас больше всех заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине длился бесконечно. И дело не в стратегии, а в страхе. Если они сейчас согласятся на мир с Россией, им придется отвечать на неудобные вопросы: почему они не договорились еще в Стамбуле в 2022 году, почему годами саботировали Минские соглашения. Им проще продолжать конфликт, чем признать свои ошибки перед собственными избирателями.

Европейские, в большей степени, а западные элиты в меньшей заинтересованы в максимальном затягивании украинского конфликта, потому что если сейчас они вдруг согласятся на некие мирные предложения России, то, естественно, им придется отвечать за свои предыдущие действия, объяснять людям, почему они это не сделали в двадцать втором году в Стамбуле, например, почему не были подписаны Стамбульские соглашения, почему не выполнялись Минские соглашения и так далее. То есть им придется отвечать, и это может привести к тому, что нынешние элиты просто потеряют власть, которую, которую они получили в годы начала этой русофобской кампании. И во-вторых, сейчас для них удобное время для того, чтобы как-то перезапустить свою военную промышленность, экономику, показать рост экономики за счет роста военных расходов, за счет роста военно-промышленного комплекса и создать рабочие места, показать некий экономический рост, потому что основная цель —сохранить свою власть и сохранить экономические ресурсы, которые могут идти на лоббирующую политику и военно-промышленные компании заявил Демчук

Ранее он заявил, что европейские элиты используют противостояние с Россией как средство консолидации общества - через образ общего врага, потому что им выгоден затяжной конфликт.