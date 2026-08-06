Мирошник заявил, что ЕС не допустит урегулирования украинского конфликта Мирошник считает, что Евросоюз не допустит урегулирования украинского конфликта

Москва6 авг Вести.Россия должна быть готова к длительным боевым действиям, потому что Европейский союз (ЕС) не допустит урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что любой диалог сталкивается с попытками европейцев сорвать любые возможности достижения договоренностей.

Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Западники сделали ставку на полное отрицание способов достижения мирного урегулирования. ... И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией цитирует агентство Мирошника

Дипломат также подчеркнул, что киевский режим нарушает все дипломатические договоренности, поэтому Россия перерезает украинскую логистику военными методами.

Между тем замглавы МИД Михаил Галузин сообщил, что Москва не получает от поддерживающих Киев стран Запада конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Запад пытается вести с Россией неприемлемый для нее диалог.