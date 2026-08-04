Галузин: Россия не слышит от Запада конструктивных идей по поводу Украины

МИД: Россия пока не слышит от Запада конструктивных идей по Украине Галузин: Россия не слышит от Запада конструктивных идей по поводу Украины

Москва4 авг Вести.Россия не получает от поддерживающих Киев стран Запада конструктивных предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Пока мы не слышим каких-то конструктивных идей со стороны западных стран. Наоборот, порой та сторона сбивается на ультимативную тональность, вообразив себе, что (сработает – прим. ред.) та война на истощение, та гибридная война, которую они пытаются вести против России методами нечестными, нацеленными на то, чтобы добиться экономических преимуществ за счет недобросовестной конкуренции и злоупотребления влиянием на международные финансовые институты приводит ТАСС слова Галузина

Запад пытается вести с Россией неприемлемый для нее диалог, используя жесткий и назидательный тон. Это основано на ошибочном представлении о том, что на Россию можно повлиять путем давления, подчеркнул Галузин.

Это, конечно же, не пройдет заявил замглавы МИД

Галузин заявил, что для переговоров по Украине со стороны Запада необходим зрелый и конструктивный подход.