Москва4 авгВести.Россия не получает от поддерживающих Киев стран Запада конструктивных предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Пока мы не слышим каких-то конструктивных идей со стороны западных стран. Наоборот, порой та сторона сбивается на ультимативную тональность, вообразив себе, что (сработает – прим. ред.) та война на истощение, та гибридная война, которую они пытаются вести против России методами нечестными, нацеленными на то, чтобы добиться экономических преимуществ за счет недобросовестной конкуренции и злоупотребления влиянием на международные финансовые институтыприводит ТАСС слова Галузина
Запад пытается вести с Россией неприемлемый для нее диалог, используя жесткий и назидательный тон. Это основано на ошибочном представлении о том, что на Россию можно повлиять путем давления, подчеркнул Галузин.
Это, конечно же, не пройдетзаявил замглавы МИД
Галузин заявил, что для переговоров по Украине со стороны Запада необходим зрелый и конструктивный подход.