Галузин: РФ не отказывается от конструктивных идей по украинскому урегулированию В МИД РФ заявили, что РФ готова к обсуждению конструктивных инициатив по Украине

Москва3 авг Вести.Россия неизменно оставалась открытой к рассмотрению конструктивных предложений, в том числе по формату контактов, тогда как украинская сторона сама прерывала переговорный процесс и даже вводила внутренние запреты на ведение диалога. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в комментарии "Известиям".

Но будут ли поступать такие идеи, уже зависит не от Москвы, отметил российский дипломат.

Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала. ... Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов сказал Галузин

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели предпримет новые дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возобновления переговоров между Москвой и Киевом. При этом Рубио подчеркнул, что у обеих сторон есть четко обозначенные "красные линии", и без хотя бы частичного сближения позиций сторон не получится добиться желаемого успеха.