Москва2 авгВести.США в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
США понимают, что обе стороны конфликта имеют четкие "красные линии", и пока их не сблизить, никакого результата достичь не получится, отметил Рубио.
В ближайшие несколько недель вы увидите попытки понять, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами, чтобы положить конец войнеотметил Рубио в эфире Fox News
Президент США Дональд Трамп заявил, что на прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским указал на необходимость завершить конфликт на Украине.
США хотят урегулирования конфликта на Украине и стремятся к миру, а не к вооружению Киева, отметил Трамп.