Рубио: США в ближайшие недели оценят возможность переговоров по Украине

Рубио: США оценят возможность возобновления переговоров по Украине Рубио: США в ближайшие недели оценят возможность переговоров по Украине

Москва2 авг Вести.США в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

США понимают, что обе стороны конфликта имеют четкие "красные линии", и пока их не сблизить, никакого результата достичь не получится, отметил Рубио.

В ближайшие несколько недель вы увидите попытки понять, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами, чтобы положить конец войне отметил Рубио в эфире Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что на прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским указал на необходимость завершить конфликт на Украине.

США хотят урегулирования конфликта на Украине и стремятся к миру, а не к вооружению Киева, отметил Трамп.