Москва22 маяВести.Украинский конфликт может разрешиться военным путем, но не в традиционном понимании этих слов, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч глав дипломатических ведомств стран НАТО.
Он не стал уточнять, что имеет в виду, но подчеркнул важность продолжения переговоров по Украине.
[Конфликт] не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победысказал Рубио
Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон не заинтересован проводить бесконечные бесполезные встречи по украинской проблематике. Вместо этого Белый дом хочет провести конструктивные и продуктивные переговоры, когда появится такая возможность, добавил он.