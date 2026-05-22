Рубио: конфликт на Украине не решится военной победой в традиционном понимании

Москва22 мая Вести.Украинский конфликт может разрешиться военным путем, но не в традиционном понимании этих слов, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч глав дипломатических ведомств стран НАТО.

Он не стал уточнять, что имеет в виду, но подчеркнул важность продолжения переговоров по Украине.

[Конфликт] не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы сказал Рубио

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон не заинтересован проводить бесконечные бесполезные встречи по украинской проблематике. Вместо этого Белый дом хочет провести конструктивные и продуктивные переговоры, когда появится такая возможность, добавил он.