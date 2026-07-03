Галузин: Москва готова продолжить переговоры с Киевом там, где они остановились

МИД России назвал условие для продолжения мирных переговоров с Киевом Галузин: Москва готова продолжить переговоры с Киевом там, где они остановились

Москва3 июл Вести.Россия выражает готовность возобновить переговоры с Украиной с того момента, на котором они прерваны, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Для продолжения переговоров необходима политическая воля не только со стороны Киева, но и со стороны его западных союзников, которые являются основными выгодоприобретателями от конфликта на Украине, отметил Галузин.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта к мирным переговорам с Украиной на основе соглашений, достигнутых в Турции в 2022 году.

Москва и Киев провели в 2025 году три раунда переговоров в Стамбуле. По итогам встреч стороны провели обмен пленными, Россия также передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Галузин объяснил, почему обращенные к России слова главы МИД Украины Андрея Сибиги "сесть за стол переговоров" являются откровенно абсурдными.