Москва10 авгВести.Российская Федерация открыта к любым конструктивным предложениям по урегулированию конфликта на Украине, учитывающим законные интересы Москвы, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Так высокопоставленный дипломат ответил на вопрос, сохраняются ли перспективы возобновления переговоров в стамбульском и женевском форматах.
Повторим, что политико-дипломатический путь решения украинского кризиса всегда являлся и является для нас предпочтительным. Предыдущие контакты, в которых участвовали наши представители, забуксовали не по вине Москвысказал он
Представитель МИД отметил, что принципы и подходы РФ, на которых должно строиться долгосрочное и справедливое урегулирование, не изменились.
Они были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 года в ходе выступления в МИД России. Мы открыты к любым конструктивным предложениям, которые учитывали бы эти продиктованные объективной действительностью позиции и законные интересы безопасности нашей странынапомнил замглавы российского МИД
Ранее Галузин отметил, что Россия остается открытой к рассмотрению конструктивных предложений, в том числе по формату контактов, в то время как украинская сторона прерывала переговорный процесс и даже вводила внутренние запреты на ведение диалога.