Галузин: Москва открыта к новым предложениям по Украине с учетом интересов РФ

МИД: Москва открыта к любым новым предложениям по Украине с учетом интересов РФ Галузин: Москва открыта к новым предложениям по Украине с учетом интересов РФ

Москва10 авг Вести.Российская Федерация открыта к любым конструктивным предложениям по урегулированию конфликта на Украине, учитывающим законные интересы Москвы, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Так высокопоставленный дипломат ответил на вопрос, сохраняются ли перспективы возобновления переговоров в стамбульском и женевском форматах.

Повторим, что политико-дипломатический путь решения украинского кризиса всегда являлся и является для нас предпочтительным. Предыдущие контакты, в которых участвовали наши представители, забуксовали не по вине Москвы сказал он

Представитель МИД отметил, что принципы и подходы РФ, на которых должно строиться долгосрочное и справедливое урегулирование, не изменились.

Они были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 года в ходе выступления в МИД России. Мы открыты к любым конструктивным предложениям, которые учитывали бы эти продиктованные объективной действительностью позиции и законные интересы безопасности нашей страны напомнил замглавы российского МИД

Ранее Галузин отметил, что Россия остается открытой к рассмотрению конструктивных предложений, в том числе по формату контактов, в то время как украинская сторона прерывала переговорный процесс и даже вводила внутренние запреты на ведение диалога.