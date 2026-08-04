В МИД России назвали условие для переговоров по Украине Замглавы МИД Галузин: для переговоров по Украине необходим зрелый подход Запада

Москва4 авг Вести.Для переговоров по Украине необходим зрелый и конструктивный подход стран Запада. Россия готова к диалогу всегда, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона неизменно демонстрирует свою открытость к поиску переговорного решения. Он напомнил, что именно украинская сторона в прошлом неоднократно прерывала переговорный процесс или самостоятельно вводила запрет на его ведение, что свидетельствует о ее непоследовательной позиции.

По словам дипломата, если "в лагере спонсоров Украины" есть понимание необходимости честных и конструктивных переговоров, направленных на устранение первопричин конфликта, то и "перспективы диалога появятся", передает ТАСС.

А если нет, если такой готовности на той стороне не будет, и если не будет готовности добиться того, чтобы киевский режим соблюдал то, о чем договаривались его западные спонсоры с нами, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию сказал Галузин

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия обозначила условия и на их основе готова к урегулированию конфликта на Украине.