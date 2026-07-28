В Госдуме заявили о появлении новых предпосылок для решения по Украине Депутат Колесник: появились новые возможности для решения украинского кризиса

Москва28 июл Вести.Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности России обсуждать идеи, касающиеся урегулирования украинского конфликта, свидетельствуют о появлении новых возможностей в переговорном процессе по решению кризиса на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В беседе с Газетой.ru он отметил, что Захарова является опытным дипломатом и ее заявление говорит о появлении реальных условий для урегулирования кризиса.

Раз Мария Захарова это озвучила, значит, появились новые возможности для мирного урегулирования конфликта сказал депутат

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за политический путь урегулирования конфликта на Украине, однако намерена добиться своих целей при любых обстоятельствах.