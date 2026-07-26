Эксперт: Россия не раз говорила о готовности к миру на Украине

Эксперт: Россия всегда показывала готовность к урегулированию на Украине Эксперт: Россия не раз говорила о готовности к миру на Украине

Москва26 июл Вести.Россия с 2022 года последовательно демонстрирует, что выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Об этом написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своем аккаунте в социальной сети X.

С 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения конфликта является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия написал он

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о том, что Москва была готова к урегулированию украинского конфликта еще во время саммита в Анкоридже, однако после этого Вашингтон начал проявлять нерешительность.