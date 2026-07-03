МИД России ответил на "переговорное" предложение Киева к Москве МИД: призыв Киева к Москве "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдный

Москва3 июл Вести.Обращенные к России слова главы МИД Украины Андрея Сибиги "сесть за стол переговоров" являются откровенно абсурдными, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Сибига заявил, что "духа Анкориджа" больше не существует, и призвал Россию ответить на предложения Украины.

28 июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о запрете любых переговоров с руководством России приводит РИА Новости слова Галузина

Прямые контакты между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле в 2025 году. Однако Сибига в конце 2025 года объявил об одностороннем выходе Киева из переговоров.

Сегодня киевский министр иностранных дел утверждает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды заключил Галузин

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал о согласии Москвы на компромиссы в Анкоридже.

Путин уточнил, что на встрече в Анкоридже стороны не достигли никаких договоренностей, но обсуждали "определенные возможности" прекращения конфликта на Украине.