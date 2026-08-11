Галузин заявил, что у Киева давно нет своих ресурсов для продолжения конфликта Галузин: Киев не владеет собственными ресурсами для продолжения конфликта

Москва11 авг Вести.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что у Киева не осталось собственных ресурсов для продолжения конфликта.

В беседе с ТАСС высокопоставленный дипломат связал кадровые перестановки на Украине с отсутствием своих ресурсов у киевского режима.

Очевидно, что произошедшие кадровые перестановки были продиктованы желанием главы киевского режима сохранить в своих руках власть и контроль над западной финансовой "кормушкой". Собственных ресурсов продолжать конфликт у Украины давно нет сказал Галузин

Накануне представитель МИД отметил, что Москва открыта к любым конструктивным предложениям по урегулированию конфликта на Украине, которые будут учитывать интересы России. Он добавил, что российские принципы и подходы к справедливому урегулированию остались прежними.