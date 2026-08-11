Москва11 авгВести.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что у Киева не осталось собственных ресурсов для продолжения конфликта.
В беседе с ТАСС высокопоставленный дипломат связал кадровые перестановки на Украине с отсутствием своих ресурсов у киевского режима.
Очевидно, что произошедшие кадровые перестановки были продиктованы желанием главы киевского режима сохранить в своих руках власть и контроль над западной финансовой "кормушкой". Собственных ресурсов продолжать конфликт у Украины давно нетсказал Галузин
Накануне представитель МИД отметил, что Москва открыта к любым конструктивным предложениям по урегулированию конфликта на Украине, которые будут учитывать интересы России. Он добавил, что российские принципы и подходы к справедливому урегулированию остались прежними.