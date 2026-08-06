Галузин: Киев ни во что не ставит интересы даже западных компаний

МИД РФ: Киев ни во что не ставит интересы западных компаний Галузин: Киев ни во что не ставит интересы даже западных компаний

Москва6 авг Вести.Киевский режим пренебрегает интересами даже компаний спонсирующего его Запада. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, его слова передает ТАСС.

Так дипломат прокомментировал атаки Киева на порты и экономическую инфраструктуру.

Продолжим разъяснять, что киевский режим уже в своем преступном цинизме зашел настолько далеко, что ни во что не ставит интересы даже западных компаний, компаний из стран, чьи правительства поддерживают киевский режим, накачивая его оружием сказал Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Он выразил надежду, что осознание опасной сущности киевского режима "будет шириться".

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что киевский режим на фоне масштабного провала ВСУ в зоне специальной военной операции все больше прибегает к варварским терактам против мирных российских граждан.