Галузин: Россия не передавала Западу сигналов по Украине через Казахстан

МИД: Москва не передавала через Казахстан сигналов Западу по Украине Галузин: Россия не передавала Западу сигналов по Украине через Казахстан

Москва4 авг Вести.Россия не использует Казахстан в качестве посредника для передачи сообщений Западу по вопросам урегулирования обстановки на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.

При этом Москва поддерживает прямую связь с теми, кто может повлиять на киевский режим. Поэтому у России нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей, отметил Галузин.

Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим. Не могу сказать, что нас хорошо слышат эти силы, но мы в этом направлении работу продолжаем приводит ТАСС слова Галузина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече 25 июля с президентом России Владимиром Путиным заявил, что получает множество сигналов от представителей Европы и США по конфликту на Украине, который Токаев призвал остановить и заморозить.

В ответ Путин подробно проинформировал Токаева о положении дел на украинском направлении.