Токаев: украинский конфликт в радость противникам и России, и Украины

Токаев заявил, что украинский конфликт на руку противникам и России, и Украины Токаев: украинский конфликт в радость противникам и России, и Украины

Москва25 июл Вести.Украинский конфликт играет на руку и противникам России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать.

То, что происходит (конфликт на Украине – прим. ред.), на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и Украины сказал Токаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске

Ранее Токаев отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна, и сама "справится со всеми вопросами", которые стоят на повестке дня.