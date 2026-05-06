Токаев: Казахстан может отстаивать свои интересы с более жестких позиций

В Казахстане заявили о готовности более жестко отстаивать свои интересы Токаев: Казахстан может отстаивать свои интересы с более жестких позиций

Москва6 мая Вести.Казахстан выступает за решение всех конфликтов дипломатическими путями, однако при необходимости может отстаивать свои интересы "с более жестких позиций". Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова передает ТАСС.

Астана настаивает, что следует действовать строго в соответствии с принципами и нормами международного права, отметил президент республики.

Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций сказал Токаев

Он указал, что республика также должна быть готова к реакции на различные вызовы и отражению любых угроз. По его словам, Казахстану необходимо наращивать оборонный потенциал, укреплять армию и провести ряд изменений в вооруженных силах в ближайшие два года.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов заявил, что республика продолжает работу в ОПЕК+.