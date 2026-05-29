Токаев поддержал предложение Лукашенко о строгом отборе внешних партнеров ЕАЭС Казахстан поддержал идею допускать к ЕАЭС только тех, кто может принести пользу

Москва29 мая Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председательствующий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), выступил за изменение подхода к расширению внешних связей объединения. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане он поддержал инициативу своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о введении избирательного принципа при допуске третьих стран к интеграционным механизмам.

Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться заявил Токаев в ходе расширенного заседания

Казахстанский лидер подчеркнул, что интеграционному объединению следует отказаться от автоматического одобрения заявок. По его словам, отбор кандидатов должен проходить "не чохом, не всех подряд, а тех, кто действительно соответствует определенным критериям и могут принести пользу Евразийскому экономическому союзу".