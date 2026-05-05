Казахстан заявил о продолжении работы в ОПЕК+ Есимханов: Казахстан продолжит работу в ОПЕК+

Москва5 мая Вести.Казахстан не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+ и продолжает работу в рамках объединения, заявил на брифинге вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов.

Заявление прозвучало на фоне вступившего в силу с 1 мая решения ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. По словам представителя Минэнерго, которые приводит ТАСС, Казахстан сохраняет прежний курс.

У Казахстана таких планов нет, поэтому мы в рамках ОПЕК+ работу продолжаем сказал Есимханов

Он отметил, что возможные последствия решения ОАЭ покажет время, однако сейчас деятельность организации продолжается в штатном режиме.