Москва5 маяВести.Казахстан не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+ и продолжает работу в рамках объединения, заявил на брифинге вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов.
Заявление прозвучало на фоне вступившего в силу с 1 мая решения ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. По словам представителя Минэнерго, которые приводит ТАСС, Казахстан сохраняет прежний курс.
У Казахстана таких планов нет, поэтому мы в рамках ОПЕК+ работу продолжаемсказал Есимханов
Он отметил, что возможные последствия решения ОАЭ покажет время, однако сейчас деятельность организации продолжается в штатном режиме.