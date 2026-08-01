Минэнерго Казахстана: КТК продолжает принимать нефть по 100 тыс. тонн в сутки

Казахстан не рассматривает возможность полной остановки КТК Минэнерго Казахстана: КТК продолжает принимать нефть по 100 тыс. тонн в сутки

Москва1 авг Вести.Сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается. Об этом говорится в заявлении Минэнерго Казахстана.

В ведомстве обратили внимание на публикации в некоторых СМИ, где утверждается, что работа КТК может быть полностью остановлена.

Данный сценарий не рассматривается подчеркивается в заявлении

В министерстве уточнили, что 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка продолжаются.

С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале отметили в Минэнерго

В июле, по данным ведомства, произошло несколько атак беспилотников на объекты КТК. Последняя была зафиксирована 30 июля, когда были атакованы два танкера, зафрахтованные для погрузки нефти. После этого КТК сообщал о временной приостановке отгрузки нефти.

Ранее МИД Казахстана осудил атаки на инфраструктуру КТК, назвав их посягательством на экономические интересы страны.