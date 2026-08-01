Москва1 авгВести.Сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается. Об этом говорится в заявлении Минэнерго Казахстана.
В ведомстве обратили внимание на публикации в некоторых СМИ, где утверждается, что работа КТК может быть полностью остановлена.
Данный сценарий не рассматриваетсяподчеркивается в заявлении
В министерстве уточнили, что 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка продолжаются.
С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминалеотметили в Минэнерго
В июле, по данным ведомства, произошло несколько атак беспилотников на объекты КТК. Последняя была зафиксирована 30 июля, когда были атакованы два танкера, зафрахтованные для погрузки нефти. После этого КТК сообщал о временной приостановке отгрузки нефти.
Ранее МИД Казахстана осудил атаки на инфраструктуру КТК, назвав их посягательством на экономические интересы страны.