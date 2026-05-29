Москва29 маяВести.Казахстан продолжает рассматривать систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основной маршрут экспорта нефти на внешние рынки. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
По его словам, обсуждаемые Казахстаном варианты поставок не являются альтернативой КТК, а рассматриваются исключительно как дополнительные маршруты.
На сегодняшний день КТК научилась транспортировать 82 миллиона тонн нефти, альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний день нетотметил Аккенженов в беседе с журналистами в Астане
Ранее президент России Владимир Путин написал в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", что Каспийский трубопроводный консорциум, пролегающий через территорию России, обеспечивает более 80% экспорта нефти Казахстана.