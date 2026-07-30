Москва30 июлВести.Беспилотные летательные аппараты атаковали два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Разлива нефти также не допущено.
Погрузка нефти приостановлена, но работа нефтепровода продолжается в штатном режиме.
Ранее Вооруженные силы России в ночное время поразили три морских судна, которые перевозили вооружение и военное имущество украинских боевиков.