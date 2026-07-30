КТК сообщил об атаке БПЛА по двум танкерам вблизи терминала

Атакованы два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума КТК сообщил об атаке БПЛА по двум танкерам вблизи терминала

Москва30 июл Вести.Беспилотные летательные аппараты атаковали два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Разлива нефти также не допущено.

Погрузка нефти приостановлена, но работа нефтепровода продолжается в штатном режиме.

Ранее Вооруженные силы России в ночное время поразили три морских судна, которые перевозили вооружение и военное имущество украинских боевиков.