Москва31 июлВести.Американская компания Chevron, являющаяся акционером КТК, обсуждает с правительствами США, Казахстана и стран Каспийского региона гарантии бесперебойной работы консорциума, сообщил глава компании Майк Вирт.
По его словам, Chevron могла бы перенаправить часть продукции через Каспий или организовать поставки по ж/д, но КТК является основным маршрутом поставок углеводородов на рынок.
Мы работаем с правительствами региона, США, Казахстана, чтобы гарантировать бесперебойную работу трубопроводасказал Вайт, слова которого приводит ТАСС
Глава Chevron подчеркнул, что все участники Каспийского трубопроводного консорциума и правительства сторон стремятся сохранить работу проекта. По мнению Вайта, длительная остановка работы КТК маловероятна, поскольку закрытие трубопровода на долгий период спровоцирует проблемы для всех грузоотправителей на этом направлении.