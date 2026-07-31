Американская Chevron обсуждает с партнерами гарантии работы КТК Chevron обсуждает с США, Казахстаном и странами Каспийского региона работу КТК

Москва31 июл Вести.Американская компания Chevron, являющаяся акционером КТК, обсуждает с правительствами США, Казахстана и стран Каспийского региона гарантии бесперебойной работы консорциума, сообщил глава компании Майк Вирт.

По его словам, Chevron могла бы перенаправить часть продукции через Каспий или организовать поставки по ж/д, но КТК является основным маршрутом поставок углеводородов на рынок.

Мы работаем с правительствами региона, США, Казахстана, чтобы гарантировать бесперебойную работу трубопровода сказал Вайт, слова которого приводит ТАСС

Глава Chevron подчеркнул, что все участники Каспийского трубопроводного консорциума и правительства сторон стремятся сохранить работу проекта. По мнению Вайта, длительная остановка работы КТК маловероятна, поскольку закрытие трубопровода на долгий период спровоцирует проблемы для всех грузоотправителей на этом направлении.