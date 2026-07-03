Москва3 июлВести.Канада рассматривает возможность строительства нефтепровода к побережью Тихого океана, чтобы расширить поставки нефти в Азию и снизить зависимость от американского рынка. Об этом пишет газета Financial Times.
По информации журналистов, проект предполагает строительство трубопровода протяженностью более 1 тысячи километров и мощностью до 1 миллиона баррелей нефти в сутки.
Канада обнародовала планы строительства нового нефтепровода, чтобы избавиться от зависимости от СШАговорится в публикации
По словам премьер-министра Канады Марка Карни, к строительству объекта планируют приступить в сентябре 2027 года.
Издание отмечает, что проект является частью стратегии канадского премьера по диверсификации экспорта из-за торговых разногласий с Соединенными Штатами. Газета напомнила, что сейчас около трех четвертей экспорта Канады приходится на американский рынок, а почти вся нефть, добываемая в стране, поставляется в США.