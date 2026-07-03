FT: Канада хочет построить нефтепровод в Азию для снижения зависимости от США

Власти Канады придумали способ снизить зависимость от рынка США, пишут СМИ FT: Канада хочет построить нефтепровод в Азию для снижения зависимости от США

Москва3 июл Вести.Канада рассматривает возможность строительства нефтепровода к побережью Тихого океана, чтобы расширить поставки нефти в Азию и снизить зависимость от американского рынка. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации журналистов, проект предполагает строительство трубопровода протяженностью более 1 тысячи километров и мощностью до 1 миллиона баррелей нефти в сутки.

Канада обнародовала планы строительства нового нефтепровода, чтобы избавиться от зависимости от США говорится в публикации

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, к строительству объекта планируют приступить в сентябре 2027 года.

Издание отмечает, что проект является частью стратегии канадского премьера по диверсификации экспорта из-за торговых разногласий с Соединенными Штатами. Газета напомнила, что сейчас около трех четвертей экспорта Канады приходится на американский рынок, а почти вся нефть, добываемая в стране, поставляется в США.