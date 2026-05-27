Bloomberg: Германия заключила сделку с Канадой о поставках до 1 млн тонн СПГ

Москва27 мая Вести.Германия договорилась с Канадой о поставках до 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с нового экспортного проекта на западном побережье страны.

Как сообщает Bloomberg, Германия согласилась закупать газ в рамках проекта Ksi Lisims LNG в Британской Колумбии. Объем поставок оценивается в эквивалент месячного потребления электроэнергии Нью-Йорка.

Ожидается, что официальное объявление сделки сделает министр энергетики Канады Тим Ходжсон. Проект стоимостью около 10 млрд канадских долларов поддерживают компании Western LNG, Rockies LNG Partners и представители народа нисгаа. Окончательное инвестиционное решение пока не принято, однако проект уже получил одобрение.

Покупателем выступит немецкая компания SEFE, ранее являвшаяся подразделением "Газпрома" и впоследствии национализированная правительством Германии.

По словам канадской стороны, европейские страны продолжают диверсифицировать поставки энергоресурсов и сокращать зависимость от традиционных маршрутов. Власти также отмечают, что логистика поставок может включать различные морские маршруты, включая проход через Панамский канал и альтернативные направления.

Ранее основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что немецкой промышленности необходимы доступные энергоресурсы, в том числе из России. По ее словам, правительство Германии должно снизить цены на энергоносители примерно вдвое, чтобы защитить промышленность от кризиса.

В "Газпроме" сообщали, что темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии и Нидерландах достигли 13-летнего минимума. Крупнейшее ПХГ в Германии – "Реден" – заполнено лишь на 4,2%.